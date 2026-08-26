Persib Umumkan Skuad Baru, Haji Umuh Ungkap Rencana Tim Berikutnya
jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kini memiliki 32 pemain yang akan dibawa untuk kompetisi musim 2026/2027.
Skuad baru itu diperkenalkan dalam sebuah acara 'Pesta Biru' di Bandung Arena, Jalan Cikutra, Selasa (25/8/2026).
Saat ini, Persib dihuni 21 pemain lokal dengan 11 legiun asing. Satu nama dicoret pelatih Igor Tolic, yakni Ramon Tanque yang tengah dalam proses peminjaman ke klub lain.
Musim ini, Persib memberikan kejutan untuk Bobotoh. Manajemen berhasil mendapatkan jasa winger asing, Mariano Peralta.
Sosok MVP itu dikontrak Persib dengan durasi dua tahun.
Komisaris PT. Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar mengungkapkan kebahagiaannya karena launching tim musim ini berjalan lancar.
Umuh juga senang karena bisa mewujudkan permintaan Bobotoh untuk merekrut Peralta.
"Ya, sudah terwujud, semua sudah tahu. Di TV juga semua melihat, khususnya orang Jawa Barat. Bahwa Persib launching dan didengarkan semua," kata Umuh di Bandung, Rabu (26/8/2026).
Persib resmi memperkenalkan 32 pemain untuk musim 2026/2027. Umuh Muchtar menyebut skuad cukup, meski ada pemain yang berpotensi dipinjamkan.
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