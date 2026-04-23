Persib vs Arema FC: Bojan Hodak Bicara Kekuatan Singo Edan yang Punya Lini Serang Berbahaya
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung mewaspadai lini serang Arema FC yang dikenal tajam dan merepotkan.
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan Arema FC yang tercecer di peringkat 11 tidak boleh dianggap remeh. Mereka memiliki para penyerang tajam dan mengancam pertahanan Marc Klok cum suis.
"Pertandingan yang sulit besok. Arema berada di posisi yang lebih baik dari sebelumnya dalam laju yang bagus mereka bermain bagus," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandun, Kamis (23/4).
Juru taktik asal Kroasia itu mengungkapkan Singo Edan--julukan Arema FC--punya jejeran penyerang asing berbahaya, seperti Dalberto Luan dan Joel Vinicius yang pernah menjebol Persib saat dia masih berseragam Borneo FC.
"Lini serangnya mereka terutama sangat berbahaya, banyak pemain bagus. Jadi, ini akan menjadi laga berat bagi kami, tetapi kami bermain di kandang," tuturnya.
Meski terancam dengan penyerangan berbahaya, Hodak optimistis Persib bisa menaklukkan Arema FC. Dukungan dari Bobotoh yang hadir di stadion jadi amunisi tambahan untuk Maung Bandung.
"Saya harap stadion akan penuh dan kami bermain di depan dukungan suporter, itu selalu menjadi keuntungan bagi kami," katanya. (mcr27/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
- Live Streaming Persita Vs Bali United: Demi Peringkat ke-8
- Jadi Tamu Malut United, Persebaya Mau Main dengan Bahagia
- Kontroversi Gol Dewa United Bikin Heboh, Umuh Muchtar Minta Satgas Mafia Wasit Turun
- Persib vs Arema: Maung Bandung Dihantui Rekor Tak Terkalahkan Singo Edan
- PSIM vs Persija Sama Kuat, Fajar Fathurrahman Ungkap Hal yang Bikin Kecewa
- Bojan Hodak Cuma Butuh Satu Poin Mematahkan Rekor Abah Tohir