Persib vs Arema FC: Bojan Hodak Bicara Kekuatan Singo Edan yang Punya Lini Serang Berbahaya

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak dalam konferensi pers pralaga BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/4/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung mewaspadai lini serang Arema FC yang dikenal tajam dan merepotkan. 

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan Arema FC yang tercecer di peringkat 11 tidak boleh dianggap remeh. Mereka memiliki para penyerang tajam dan mengancam pertahanan Marc Klok cum suis.

"Pertandingan yang sulit besok. Arema berada di posisi yang lebih baik dari sebelumnya dalam laju yang bagus mereka bermain bagus," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandun, Kamis (23/4).

Baca Juga:

Juru taktik asal Kroasia itu mengungkapkan Singo Edan--julukan Arema FC--punya jejeran penyerang asing berbahaya, seperti Dalberto Luan dan Joel Vinicius yang pernah menjebol Persib saat dia masih berseragam Borneo FC.

"Lini serangnya mereka terutama sangat berbahaya, banyak pemain bagus. Jadi, ini akan menjadi laga berat bagi kami, tetapi kami bermain di kandang," tuturnya.

Meski terancam dengan penyerangan berbahaya, Hodak optimistis Persib bisa menaklukkan Arema FC. Dukungan dari Bobotoh yang hadir di stadion jadi amunisi tambahan untuk Maung Bandung.

Baca Juga:

"Saya harap stadion akan penuh dan kami bermain di depan dukungan suporter, itu selalu menjadi keuntungan bagi kami," katanya. (mcr27/jpnn)

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

