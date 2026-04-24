Persib vs Arema FC: Strategi Mengejutkan Bojan Hodak, Teja Paku Alam Dicadangkan

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak melakukan sejumlah rotasi dalam susunan pemain saat menghadapi Arema FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat malam.

Laga ini menjadi penting bagi Persib dalam upaya menjaga posisi di puncak klasemen sekaligus melanjutkan persaingan menuju gelar juara musim ini.

Menghadapi Arema FC, Persib tetap menurunkan starting line-up terbaiknya.

Namun, Hodak juga memberi kesempatan kepada beberapa nama untuk masuk daftar 11 pertama.

Penjaga gawang Teja Paku Alam yang tampil cemerlang di beberapa pertandingan, digantikan oleh pemain muda, Fitrah Maulana.

Ini merupakan penampilan kedua Fitrah Maulan bersama tim senior Persib di musim ini.

Sebelumnya, kiper berusia 19 tahun itu dipercaya Hodak saat Persib membungkam Borneo FC 3-1 di pertemuan pertama.

Sementara itu, Frans Putros, Patricio Matricardi, Federico Barba, dan Eliano Reijnders hadir mengawal lini belakang Persib.