Persib Vs Bali United Malam Ini, Johnny Ingin Pamer Pasukan

jpnn.com - GIANYAR - Juru Taktik Bali United FC Johnny Jansen menyebut pasukannya siap menghadapi Persib Bandung pada laga pemungkas Dewata Challenge Series 2026.

Duel Persib vs Bali United dijadwalkan hadir di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (18/8) malam.

Setelah Sabah FC mengalahkan Bali United (13/8) kemudian Sabah ditaklukan oleh Persib Bandung (15/8), kini laga puncak akan mempertemukan Persib Bandung dengan Bali United FC.

Johnny Jansen punya pendapat soal sang lawan yang merupakan jawara bertahan Super League.

"Persib memiliki kualitas dan mereka jawara musim lalu secara beruntun. Mereka memiliki pemain bagus, mendatangkan pemain berkelas dan seluruhnya terlihat mereka tim yang berkualitas," tutur Johnny seperti dipetik dari halaman Bali United.

Meski timnya akan menghadapi tim bertabur bintang, Johnny tak gentar dan ingin memamerkan komposisi pasukannya musim ini.

"Kami tentu sangat siap. Saya tidak tahu apakah mereka akan membawa skuad yang sama atau ada beberapa perubahan. Hal yang penting buat saya ialah kami bisa menaikkan level permainan, berjuang dengan maksimal, dan memiliki pertandingan yang berkualitas," ujar Johnny.

Pelatih asal Belanda itu pun berharap dukungan penuh dari suporter untuk hadir ke Stadion Dipta memberikan dukungan kepada pasukan Serdadu Tridatu.