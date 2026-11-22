jpnn.com - Persib Bandung punya modal besar untuk menghadapi Bali United pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27.

Duel Persib vs Bali United dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11/2026).

Maung Bandung bertekad memanfaatkan dukungan Bobotoh untuk kembali meraih hasil maksimal di kompetisi domestik.

Persib memiliki bekal positif setelah melumat Shan United dengan skor 6-0 dalam pertandingan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup, Kamis (19/11/2026).

Kemenangan tersebut turut mendongkrak kepercayaan diri pemain menjelang laga penting melawan Serdadu Tridatu.

Marc Klok Sebut Kondisi Persib Positif

Klok menjelaskan bahwa suasana di dalam tim sedang berada dalam keadaan baik.

Para pemain memiliki energi baru setelah melewati masa istirahat dan makin percaya diri berkat kemenangan besar pada pertandingan sebelumnya.

"Kondisi tim sekarang sangat bagus. Kami sudah kembali berlatih setelah libur dan kemenangan terakhir membuat kepercayaan diri pemain semakin meningkat," ujarnya.