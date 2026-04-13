Persib vs Bali United: Maung Bandung Menang dengan Luka

jpnn.com - Kemenangan Persib Bandung atas Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26 ternyata menyimpan cerita yang tidak sederhana.

Duel Persib vs Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026) malam WIB, berakhir dramatis dengan skor 3-2.

Pelatih Persib Bojan Hodak tak menampik hasil tersebut diraih lewat perjuangan keras dan penuh tekanan.

Menurutnya, jalannya pertandingan berubah total setelah Persib kehilangan satu pemain di pertengahan babak kedua.

Kartu kuning kedua alias kartu merah yang diterima Patricio Matricardi pada menit ke-66 nyaris menjadi petaka.

Setelah insiden itu, Bali United menaikkan intensitas serangan ke gawang Persib Bandung.

"Kalau melihat jalannya pertandingan, sebelum ada kartu merah kami sebenarnya memegang kendali permainan," jelas Hodak.

Pelatih asal Kroasia tersebut menilai anak asuhnya tampil sesuai rencana di awal pertandingan.