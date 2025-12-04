Persib vs Borneo FC, 3 Pemain Maung Bandung Terancam Absen

jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan tunda pekan ke-4 BRI Super League antara Persib Bandung vs Borneo FC akan tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jumat (5/12).

Tiga pemain Persib Bandung terancam absen pada laga nanti.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan bahwa tiga pemainnya, Andrew Jung, Adam Alis, dan Teja Paku Alam, belum bisa dipastikan tersedia untuk laga nanti.

Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut mengatakan kini pihaknya terus memantau perkembangan tiga pemain tersebut sebelum mengambil keputusan.

"Saya harus melihat kondisi Andrew Jung, dia sekarang sedang pemulihan. Adam Alis juga perlu waktu juga. Teja (Paku Alam) masih 50:50 (untuk tampil)," ungkap Bojan dikutip dari laman resmi klub, Kamis (4/12).

Meski Persib Bandung terancam tidak bisa diperkuat tiga pemainnya, Bojan menjelaskan timnya siap menghadapi Borneo FC. Dia menilai laga melawan Borneo FC akan berjalan sulit.

Kekhawatiran Bojan ini hadir karena Borneo FC kini merupakan pemuncak klasemen sementara BRI Super League 2025/2026, mengumpulkan 33 poin dari 12 pertandingan.

Bojan yang juga mantan pelatih PSM Makassar itu berharap suporter memberikan dukungan penuh pada laga ini untuk membantu Maung Bandung mengemas kemenangan.