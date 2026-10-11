Persib vs Dewa United: Igor Tolic Ungkap Kondisi Fisik Skuad Maung Bandung

jpnn.com - BANDUNG — Persib Bandung masih didera kelelahan menjelang pertandingan melawan Dewa United pada pekan ke-4 BRI Super League di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/10) malam.

Skuad Maung Bandung yang baru saja kembali ke Tanah Air dari Thailand seusai melakoni laga ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup, kini harus langsung bertarung di kompetisi domestik.

Meski kondisi fisik para pemain tak bugar, Pelatih Persib Bandung Igor Tolic tetap bertekad agar timnya meraih kemenangan pada laga melawan Dewa United. Igor menginstruksikan anak asuhnya memanfaatkan waktu istirahat agar bisa mendapatkan energi untuk melakoni pertandingan.

“Semua masih kelelahan hari ini, tetapi saya berharap kami mendapatkan 24 jam istirahat yang bisa membuat kondisi kami sedikit lebih segar,” kata Igor Tolic di Bandung.

Juru taktik asal Kroasia itu menuturkan bahwa dari 32 pemain yang dimilikinya, hanya tiga yang masih dalam perawatan medis, yakni Gakuto Notsuda, Danijel Loncar, dan Beckham Putra.

Dengan kondisi seperti itu, Igor diperkirakan tidak akan banyak merotasi pemain pada laga malam nanti.

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"Para pemain yang cedera hanya Gakuto, dia tidak akan bersama kami, dan sisanya sudah mulai bergabung sedikit," tuturnya.

Menurut dia, Loncar dan Beckham menjalani pemulihan lebih cepat dari perkiraan.