Persib vs Dewa United, Julio Cesar Singgung Laga Melawan Selangor FC

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Persib Bandung vs Dewa United sebagai laga pekan ke-13 BRI Super League akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jumat (21/11) pukul 19.00 WIB.

Bek Persib Bandung Julio Cesar menegaskan timnya membidik poin penuh pada laga Persib vs Dewa United.

Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu, Julio menjelaskan Persib Bandung ingin melanjutkan tren kemenangan yang sudah berjalan enam pertandingan.

Baca Juga: Striker Persib Ramon Tanque Akui Proses Adaptasi di Liga Indonesia Tak Mudah

Pemain berkebangsaan Brasil tersebut mengatakan bahwa pertandingan menghadapi Selangor FC pada AFC Champions League (ACL) II beberapa waktu lalu menjadi pembelajaran untuk menghadapi Dewa United.

"Kami sedikit lengah di awal sehingga kebobolan, tetapi setelah itu kami menguasai permainan, mengontrol bola, dan punya banyak peluang," tegas Julio Cesar.

Persib Bandung kini tengah dalam tren positif setelah pada enam pertandingan terakhirnya di berbagai ajang bisa menyapu bersih kemenangan dengan mengalahkan Bangkok United dan Selangor FC (2x) (ACL II), lalu PSBS Biak, Persis Solo dan Bali United (Super League).

Pertandingan menghadapi Dewa United tentu menjadi partai penting karena bisa membuat Persib Bandung terus bersaing di papan atas klasemen sementara Super League.

Julio mengatakan dirinya optimistis lini pertahanan Persib Bandung bisa membendung serangan Dewa United, ditambah penampilan gemilang kiper Teja Paku Alam.