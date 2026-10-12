Persib vs Dewa United Sama Kuat, Marc Klok Ungkap Sumber Kekuatan Maung Bandung

jpnn.com - Persib Bandung menunjukkan daya juang tinggi saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026/27.

Sempat berada dalam posisi sulit setelah kebobolan dua gol pada babak pertama, Maung Bandung akhirnya menutup pertandingan dengan skor 2-2 di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10/2026).

Balsa Sekulic membuka jalan kebangkitan Persib melalui gol pada menit ke-50. Empat menit kemudian, Marc Klok menyamakan kedudukan sekaligus memastikan Maung Bandung terhindar dari kekalahan.

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Seusai pertandingan, Klok menilai hasil tersebut tidak lepas dari semangat juang para pemain yang tetap terjaga meski situasi pertandingan sempat tidak menguntungkan.

"Game sangat berat. Kembali harus comeback setelah tertinggal. Saya pikir kalian semua bisa melihat fighting spirit yang ada di ruang ganti," ucapnya.

Kekuatan Persib Dibangun dari Ruang Ganti

Menurut Klok, kebangkitan Persib bukan sekadar hasil perubahan strategi di lapangan. Hubungan yang terjalin antara pemain dan pelatih turut membentuk atmosfer tim yang membuat setiap pemain terus berjuang.

Dia menilai kebersamaan tersebut menjadi modal penting ketika Persib menghadapi tekanan dalam pertandingan.

"Ada kepercayaan, hubungan yang kuat, dan suasana positif yang terus kami bangun bersama di dalam tim," tambahnya.