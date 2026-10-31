Persib vs Isenmulang FC: Igor Tolic Absen, Zlatko Runje Ambil Alih Komando
jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung dipastikan tidak akan didampingi pelatih kepala Igor Tolic saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan ke-8 Super League 2026/2027.
Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (1/11/2026) sore.
Igor Tolic harus menjalani hukuman skorsing setelah mengantongi dua kartu kuning sepanjang kompetisi musim ini.
Kartu kuning pertama diterimanya saat Persib menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-5, sedangkan kartu kuning kedua didapat ketika Maung Bandung berjumpa Garudayaksa pada pekan ke-7.
Absennya Igor membuat asisten pelatih Zlatko Runje bakal mengambil alih peran di pinggir lapangan untuk mendampingi Marc Klok dan kawan-kawan.
Meski demikian, situasi tersebut dipastikan tidak mengganggu persiapan Persib menghadapi klub asal Kalimantan Tengah tersebut.
Zlatko mengatakan Igor tetap memiliki peran penting dalam persiapan tim meskipun tidak bisa mendampingi para pemain secara langsung selama pertandingan.
Menurutnya, komunikasi dan koordinasi bersama tim pelatih akan tetap berjalan agar seluruh rencana permainan bisa diterapkan dengan baik.
Begini persiapan tim Persib Bandung tanpa pelatih kepala Igor Tolic saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC.
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