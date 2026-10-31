Persib vs Isenmulang Kalteng FC: Maung Bandung Punya Dua Kabar Penting

jpnn.com - Persib Bandung membawa dua kabar penting menjelang pertandingan melawan Isenmulang Kalteng FC pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27.

Di satu sisi, Maung Bandung harus menjalani laga tanpa kehadiran pelatih Igor Tolic di area teknis.

Namun, di sisi lain, kiper Teja Paku Alam sudah kembali mengikuti latihan bersama tim setelah mengalami cedera.

Dua situasi tersebut menjadi perhatian menjelang pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (1/11/2026), pukul 15.30 WIB.

Igor Tolic Tak Bisa Mendampingi Persib di Pinggir Lapangan

Persib harus menghadapi pertandingan tersebut tanpa arahan langsung Tolic dari sisi lapangan.

Pelatih asal Kroasia itu terkena hukuman akumulasi kartu kuning sehingga tidak dapat mendampingi anak asuhnya selama pertandingan berlangsung.

Meski demikian, asisten pelatih Zlatko Runje memastikan kondisi tersebut tidak akan mengubah persiapan Maung Bandung.

Tolic tetap terlibat dalam penyusunan strategi dan akan mengarahkan tim melalui jajaran staf pelatih yang bertugas di lapangan.