Persib vs Lion City Sailors: Debut Impian Lucho, Janjikan Malam Panas di GBLA

jpnn.com - Atmosfer panas dipastikan menyelimuti Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) saat Persib Bandung menjamu Lion City Sailors FC pada laga perdana Grup G AFC Champions League Two (ACL 2), Kamis (18/9/2025) malam WIB.

Bagi gelandang anyar Persib Luciano Guaycochea, pertandingan di GBLA akan menjadi debut impiannya di kompetisi Asia.

Debut yang Dinanti Lucho

Pemain asal Argentina itu menegaskan dirinya datang ke Kota Kembang dengan satu misi, yaitu membawa Maung Bandung berkiprah di level tertinggi.

"Sejak pertama kali saya tiba di sini, saya katakan ingin bermain di (AFC) Champions League. Besok (hari ini, red) akhirnya momen itu datang. Saya sangat bersemangat," ujar Lucho.

Lion City Sailors bukan lawan sembarangan. Klub asal Singapura itu bertabur pemain berkualitas dengan pengalaman panjang di kompetisi Asia.

Ancaman Lion City Sailors

Namun, Lucho percaya dukungan puluhan ribu Bobotoh yang siap memadati GBLA akan menjadi tambahan motivasi bagi Persib.

"Kami bermain di rumah sendiri, di hadapan suporter kami. Tidak ada pilihan lain selain tiga poin," sambungnya.

Bagi Persib, kemenangan di laga perdana sangat penting untuk menjaga asa bersaing di Grup G ACL 2.