Persib vs Manila Digger, Beckham Putra Makin Pede dengan Modal Ini

jpnn.com - Winger Persib Bandung Beckham Putra Nugraha memiliki alasan untuk menatap duel melawan Manila Digger FC dengan optimistis.

Persib dijadwalkan menghadapi wakil Filipina tersebut pada play-off AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Senin (31/8/2026).

Beckham menilai persiapan Pangeran Biru sudah berjalan sesuai rencana, termasuk setelah menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali.

Menurutnya, agenda di Pulau Dewata menjadi bekal penting bagi Persib sebelum memasuki pertandingan kompetitif di level Asia.

"Kami juga sudah melakukan TC di Bali. Jadi persiapan yang sangat cukup untuk kita menghadapi lawan Manila di tanggal 31. Semoga dengan persiapan di Dewata kemarin menjadi modal kami untuk melawan Manila," kata Beckham.

Bukan hanya persiapan fisik dan taktik yang membuat Beckham makin yakin. Kehadiran sejumlah pemain berkualitas juga membuat kekuatan Persib kian menjanjikan.

Dengan agenda kompetisi yang padat pada musim 2026/2027, Beckham menilai kedalaman skuad menjadi keuntungan penting bagi Maung Bandung.

"Artinya dengan jadwal kita bermain di banyak kompetisi, ini jadi suatu yang sangat bagus untuk tim. Tentunya jadi harapan untuk kita bisa melangkah lebih jauh juga di turnamen berikutnya," ujarnya.