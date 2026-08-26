Persib vs Manila Digger: Beckham Putra Ungkap Modal Penting Maung Bandung

jpnn.com - Persib Bandung tinggal selangkah lagi menuju fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Namun, satu pertandingan melawan Manila Digger FC harus dilewati terlebih dahulu.

Duel playoff Persib vs Manila Digger dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026).

Persib Jalani Playoff Tanpa Dukungan Bobotoh

Persib harus bermain tanpa dukungan langsung Bobotoh akibat sanksi yang diberikan AFC.

Hukuman tersebut diberikan akibat ulah sejumlah oknum Bobotoh yang masuk ke lapangan seusai laga Persib melawan Port FC pada babak 16 besar ACL 2 pada 18 Februari lalu.

Persib sejatinya menang 1-0 dalam pertandingan leg kedua tersebut. Namun, hasil itu belum cukup untuk membalikkan keadaan setelah Maung Bandung kalah 0-3 pada leg pertama.

Kekecewaan Bobotoh pun memuncak. Sejumlah oknum masuk ke lapangan bahkan sempat terjadi kericuhan yang melibatkan beberapa orang.

Beckham Putra Tetap Optimistis

Meski akan bermain tanpa dukungan suporter, Beckham Putra tetap melihat peluang Persib dengan optimistis.