Persib vs Manila Digger, Igor Tolic Waspadai Serangan Balik

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung siap tempur menghadapi Manila Digger pada pertandingan play-off AFC Champions League (ACL) II di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8).

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic berharap Persib bisa mengulangi sukses mengalahkan Manila Digger. Dia pun meminta tim asuhannya tampil tanpa celah saat melawan Manila Digger nanti.

Pada laga play-off ACL II musim 2025/2026, Persib Bandung mengemas kemenangan 2-1 berkat gol bunuh diri Michael Asong dan sepakan Uilliam Barros di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, 13 Agustus 2025.

"Seingat saya tahun lalu kami menang 2-1, tetapi itu tidak mudah. Mereka memiliki beberapa peluang di awal sebelum kami berhasil mencetak gol dan menang. Saya harap tahun ini kami juga bisa meraih hasil serupa," ungkap Igor dikutip dari laman resmi klub, Jumat (28/8).

Mengenai kekuatan Manila Digger, Igor meyakini tim asal Filipina itu berpotensi mengandalkan organisasi pertahanan yang rapat serta kecepatan pemain ketika melancarkan serangan balik.

Menurut dia, karakter tersebut menjadi perhatian Persib Bandung, terlebih pengalaman pertemuan musim lalu menunjukkan pertandingan melawan Manila Digger tidak berjalan mudah.

Pelatih berkebangsaan Kroasia itu menyadari Manila Digger telah melakukan perubahan komposisi, dengan melepas beberapa pemain lama dan mendatangkan sejumlah wajah baru untuk menghadapi musim ini.

Kendati demikian, mantan asisten pelatih Bojan Hodak tersebut memperkirakan karakter permainan wakil Filipina itu tidak akan banyak berubah.