Persib vs Manila Digger: Mariano Peralta Tampil Starter, Thom Haye Cadangan

jpnn.com - Pertandingan Persib Bandung melawan Manila Digger dalam play-off AFC Champions League Two (ACL 2) digelar tanpa penonton di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung.

Pelatih Persib Igor Tolic menurunkan susunan pemain inti yang telah diracik setelah menjalani pemusatan latihan selama hampir 10 hari.

Teja Paku Alam masih menjadi pilihan Igor di bawah mistar gawang. Lini belakang dipercayakan kepada Kakang Rudianto, Gabriel Mutombo, dan Patricio Matricardi.

Sementara itu, Mariano Peralta, Adam Alis, dan Marc Klok mengisi lini tengah. Sektor sayap ditempati Eliano Reijnders dan Luka Menalo, sedangkan lini depan dipercayakan kepada Ragnar Oratmangoen dan Balsa Sekulic.

Pada pertandingan ini, Igor belum menurunkan "The Professor" Thom Haye sejak menit awal. Gelandang Timnas Indonesia tersebut masih berada di bangku cadangan.

Duel melawan Manila Digger juga menjadi pertandingan resmi perdana bagi tiga rekrutan baru Persib, yakni Mariano Peralta, Balsa Sekulic, dan Luka Menalo.(mcr27/jpnn)

Daftar Susunan Pemain Persib vs Manila Digger:

Persib Bandung:

Teja Paku Alam (kiper); Kakang Rudianto, Gabriel Mutombo, Patricio Matricardi, Eliano Reijnders, Adam Alis, Marc Klok (C), Mariano Peralta, Balsa Sekulic, Ragnar Oratmangoen, Luka Menalo.