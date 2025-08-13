Persib vs Manila Digger: Ramon Tanque Kembali, Adam Przybek Absen

jpnn.com, BANDUNG - Penjaga gawang Persib Adam Przybek masih belum masuk dalam daftar susunan pemain (DSP) menghadapi Manila Digger dalam laga kualifikasi AFC Champions League (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8) malam.

Pelatih kiper Mario Jozic mempercayakan Teja Paku Alam untuk berjaga di bawah mistar gawang.

Pertandingan dengan Manila menjadi laga kedua Adam Przybek absen di kompetisi resmi saat berseragam Persib.

Sebelumnya, dia juga tak bisa bermain di laga perdana BRI Super League 2025/26 saat melawan Semen Padang, karena larangan tampil akibat akumulasi kartu merah saat masih bermain di Wales.

"Adam di pertandingan terakhir di Wales mendapatkan dua kartu kuning dalam satu pertandingan, itu kartu merah. Jadi dia kartu merah dan harus absen dalam satu laga karena hukuman," kata pelatih Persib Bojan Hodak di Bandung.

Menurutnya, aturan itu biasa dalam kompetisi sepak bola. Hodak tak khawatir, sebab Teja clean sheet saat mengawal gawang di laga kemarin.

"Jadi dalam aturan FIFA, tidak bisa bermain di satu pertandingan. Ini biasa di sepak bola karena ketika ada transfer yang dilakukan, tetapi ada sanksi yang didapat maka mereka akan menyimpannya di TMS (transfer matching system)," jelasnya.

Sementara itu, penyerang asing Ramon Tanque yang sebelumnya absen karena cedera kini sudah kembali.