Persib vs Manila Digger, Teja Paku Alam Mewaspadai Serangan Balik

jpnn.com - JAKARTA - Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam meminta timnya mewaspadai serangan balik Manila Digger.

Menurut Teja, Persib Bandung dituntut tetap disiplin ketika membangun serangan agar tidak memberikan ruang bagi lawan untuk melakukan serangan balik.

"Mungkin mereka cepat-cepat, counter attack mereka juga bagus. Dari berapa video yang dilihatin oleh Coach Igor di meeting, ya itu sih (yang paling diantisipasi)," kata Teja dikutip dari laman resmi klub, Jumat (28/8).

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Persib Bandung akan berduel dengan Manila Digger pada pertandingan play-off AFC Champions League (ACL) II di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (31/8).

Seandainya Persib Bandung mampu mengalahkan Manila Digger, maka skuad asuhan Igor Tolic akan tergabung di Grup E ACL II bersama FC Seoul, Melbourne City FC dan The Cong-Viettel.

Menurut Teja, Persib Bandung telah melakukan persiapan intensif selama sekitar 10 hari, yang akan menjadi modal penting menghadapi Manila Digger.

Teja menilai seluruh program latihan yang diberikan tim pelatih selama masa persiapan berjalan dengan baik dan mampu dijalani para pemain dengan fokus serta intensitas tinggi.

"Ya, kami menjalani sesi latihan selama 10 hari ini berjalan dengan baik, ya, dan intensitas dari latihan juga sangat bagus," ujar mantan kiper Semen Padang itu.