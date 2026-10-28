Persib Vs Melbourne Victory, Igor Tolic: Kami Underdog

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung berambisi mempertahankan puncak klasemen Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/202.

Syarat untuk mencapi ambisi itu ialah Persib tak boleh kalah saat menjamu wakil Australia Melbourne Victory pada matchday 3 di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (28/10) malam.

Persib saat ini memimpin klasemen sementara dengan koleksi enam poin setelah memenangi dua pertandingan pertama.

Pelatih Persib Igor Tolic mengingatkan timnya agar tidak tidak terlena dengan hasil tersebut. Menurutnya, persaingan di Grup E tetap berat dan setiap pertandingan menghadirkan tantangan tersendiri.

Tolic mengungkapkan, sejak hasil undian grup diumumkan, dirinya sudah menyadari besarnya tantangan yang harus dihadapi Persib.

Tiga tim di grup tersebut memiliki peringkat lebih baik dan berasal dari kompetisi yang lebih kuat jika melihat posisi mereka di klasemen masing-masing.

"Saya tahu ketika kami memulai kompetisi ini tahun ini, saat hasil undian keluar, kami berpikir, 'Oke, ini grup yang sangat, sangat sulit.' Ada tiga tim yang memiliki peringkat lebih baik daripada kami dan, menurut saya, bermain di liga yang lebih baik jika melihat klasemennya," kata Tolic.

Dua kemenangan awal memang menjadi modal berharga bagi Persib. Namun, pelatih asal Kroasia tersebut menegaskan bahwa pencapaian itu tidak mengubah cara pandang tim terhadap lawan-lawannya.