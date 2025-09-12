menu
Persib Vs Persebaya: 6 Bonek Diamankan Polsek Cileunyi

Enam suporter Persebaya atau Bonek diamankan Polsek Cileunyi karena kedapatan hendak menyaksikan laga Persib vs Persebaya di Stadion GBLA, Jumat (12/9). Foto: doc. Polsek Cileunyi

jpnn.com - BANDUNG - Polsek Cileunyi, Kabupaten Bandung, mengamankan enam orang yang diduga suporter Persebaya Surabaya atau dikenal sebagai Bonek, dalam sebuah operasi penyekatan jalur.

Operasi itu digelar menjelang pertandingan pekan ke-5 BRI Super League Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (12/9).

Sesuai regulasi ILeague, suporter tim tamu dilarang hadir dalam pertandingan away.

Kapolsek Cileunyi AKP Anggy Prasetiyo mengatakan, operasi ini digelar mulai pukul 01.00 WIB di beberapa titik strategis di wilayah Cileunyi.

“Kami berpatroli dan menyekat tiga lokasi utama, yaitu Pertigaan Cibeusi, area di bawah flyover Gerbang Tol Cileunyi, dan Pertigaan Ex Terminal Cileunyi," kata Anggy.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah kedatangan suporter tim tamu yang akan menuju Stadion GBLA," imbuhnya.

Dalam pelaksanaannya, operasi yang dipimpin oleh Pawas Kanit Intelkam AKP Uus Rustandi berhasil menemukan enam orang suporter yang memakai atribut Persebaya.

Berdasarkan pemeriksaan, keenam suporter tersebut berasal dari Kabupaten Cirebon.

