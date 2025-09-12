Persib vs Persebaya: Badai Antusiasme Menyelimuti Maung Bandung

menu
Para pemain Persib menjalani persiapan jelang pertandingan pekan ke-5 BRI Super League 2025/26 melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (11/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Badai antusiasme menyelimuti Persib Bandung menjelang jumpa Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2025.

Pertandingan panas Persib vs Persebaya akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lauta Api (GBLA), Jumat (12/9/2025) sore WIB.

Persib Siap Tempur

Gelandang Persib Luciano 'Lucho' Guaycochea menegaskan timnya sudah siap tempur menghadapi Persebaya.

Pemain asal Argentina itu memastikan seluruh rekan pemain Persib sudah mengunci tekad untuk merebut tiga poin.

"Kami main di rumah dan perlu menang di laga besok," kata Lucho.

Kondisi Tim Komplet

Rasa optimisme Lucho bukan tanpa alasan. Dia menilai kekuatan Persib kini makin komplet setelah kembalinya beberapa pemain yang sebelumnya memperkuat Tim Nasional, baik level U-23 maupun senior.

Kehadiran mereka diyakini bakal menambah daya dobrak Maung Bandung di lapangan.

"Seperti yang disampaikan pelatih, ini pertandingan penting. Saya pribadi senang, karena sekarang tim dalam kondisi penuh dan siap untuk bertarung," tambahnya.

