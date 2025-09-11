Persib vs Persebaya: Bojan Hodak Bocorkan Peluang Turunkan Pemain Baru

jpnn.com - Persib Bandung kedatangan empat amunisi baru saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kelimat kelima BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Jumat (12/9/2025) sore.

Keempat pemain baru itu ialah Thom Haye, Eliano Reijnders, Federico Barba, dan Andrew Jung. Mereka adalah rombongan terakhir yang diumumkan manajemen di penghujung bursa transfer Super League 2025/26.

Rencana Bojan Hodak untuk Pemain Baru

Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku sudah menyiapkan rencana menurunkan pemain baru pada laga klasik besok sore meski tidak sejak menit pertama.

Apalagi, Eliano Reijnders dan Thom Haye baru memperkuat Timnas Indonesia pada laga persahabatan melawan Lebanon dan Taiwan di Surabaya.

Kondisi stamina yang belum prima, membuat Hodak berpikir ulang untuk menurunkan dua pemain naturalisasi itu sebagai starter.

"Tentu saja dia (Eliano) mempunyai peluang. Saya yakin dia bisa bermain, tetapi starter atau tidak, itu lihat nanti,” kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Kamis (11/9).

Kondisi Andrew Jung dan Federico Barba

Selain kedua pemain tersebut, Andrew Jung dan Federico Barba juga berpeluang diturunkan. Pemain asing baru itu sudah menjalani latihan setibanya di Bandung.

Jung dan Barba mulai beradaptasi dan menyatu bersama penggawa lain.