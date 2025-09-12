menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib vs Persebaya: Federico Barba Debut, Wiliam Marcilio Hilang dari DSP

Persib vs Persebaya: Federico Barba Debut, Wiliam Marcilio Hilang dari DSP

Persib vs Persebaya: Federico Barba Debut, Wiliam Marcilio Hilang dari DSP
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Para pemain Persib menjalani pemanasan jelang duel kontra Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2025/26. 

Laga berlangsung pada Jumat (12/9/2025) pukul 15.30 WIB di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). 

Pada pertandingan nanti, pelatih Bijak Hodak melakukan sejumlah perombakan di daftar 11 pertama. 

Baca Juga:

Di lini belakang, Hodak langsung menurunkan pemain baru Federico Barba yang akan berduet dengan Patricio Matricardi bersama Kakang Rudianto dan Frans Putros di sisi kanan kiri. 

Di bawah mistar, Teja Paku Alam akan kembali jadi andalan. Perombakan juga dilakukan di lini tengah dan depan. 

Di tengah, Hodak tidak memainkan Wiliam Marcilio dan menggantinya dengan Adam Alis. Itu artinya, Lucho Guaycochea atau Marc Klok akan bermain lebih ke depan.

Baca Juga:

Marcilio pun tak masuk dalam daftar susunan pemain (DSP) cadangan. 

Di depan, Hodak memainkan trio Brasil, Uilliam Barros, Ramon Tanque, dan Berguinho.

Berikut Daftar Susunan Pemain Persib vs Persebaya, Bojan Hodak lakukan perombakan 11 pertama.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI