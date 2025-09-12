Persib vs Persebaya: Federico Barba Debut, Wiliam Marcilio Hilang dari DSP

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2025/26.

Laga berlangsung pada Jumat (12/9/2025) pukul 15.30 WIB di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pada pertandingan nanti, pelatih Bijak Hodak melakukan sejumlah perombakan di daftar 11 pertama.

Di lini belakang, Hodak langsung menurunkan pemain baru Federico Barba yang akan berduet dengan Patricio Matricardi bersama Kakang Rudianto dan Frans Putros di sisi kanan kiri.

Di bawah mistar, Teja Paku Alam akan kembali jadi andalan. Perombakan juga dilakukan di lini tengah dan depan.

Di tengah, Hodak tidak memainkan Wiliam Marcilio dan menggantinya dengan Adam Alis. Itu artinya, Lucho Guaycochea atau Marc Klok akan bermain lebih ke depan.

Marcilio pun tak masuk dalam daftar susunan pemain (DSP) cadangan.

Di depan, Hodak memainkan trio Brasil, Uilliam Barros, Ramon Tanque, dan Berguinho.