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Persib Vs Persija: Adam Alis Ungkap Ancaman Terbesar Macan Kemayoran

Persib Vs Persija: Adam Alis Ungkap Ancaman Terbesar Macan Kemayoran
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Skuad Persib Bandung di Piala Presiden 2026. Foto: Piala Presiden.

jpnn.com - Persib Bandung tak ingin lengah saat menghadapi Persija Jakarta pada semifinal Piala Presiden 2026.

Maung Bandung menilai Macan Kemayoran menyimpan ancaman besar.

Pertandingan Persib kontra Persija akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026).

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Gelandang Persib Adam Alis memastikan seluruh pemain sudah siap menjalani duel bertajuk El Clasico Indonesia itu. Dia menegaskan Maung Bandung hanya perlu menjalankan instruksi yang telah disiapkan tim pelatih.

"Kami sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Persija. Sekarang tugas kami ialah menjalankan strategi yang diberikan pelatih dan berusaha menampilkan permainan terbaik."

"Mudah-mudahan pertandingan nanti berjalan menarik," ujarnya.

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Adam menilai kekuatan Persija tidak bertumpu pada satu atau dua pemain saja. Menurutnya, hampir setiap lini Macan Kemayoran memiliki kualitas yang bisa merepotkan pertahanan Persib.

Dia menyebut nama-nama seperti Gustavo Almeida, Witan Sulaeman, Zahaby Gholy, Arlyansyah Abdulmanan, hingga Victor Dethan sebagai pemain yang patut mendapat perhatian.

Gelandang Persib Bandung Adam Alis mengungkap ancaman terbesar Persija Jakarta menjelang semifinal Piala Presiden 2026.

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