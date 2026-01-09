Persib vs Persija: Beckham Siap, Teja Anggap Melawan Persik Pembelajaran Penting

jpnn.com - BANDUNG – Jadwal laga Persib vs Persija pada pertandingan pekan ke-17 Super League 2025/26 akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (11/1).

Penjaga gawang Persib Bandung Teja Paku Alam mengatakan, timnya mengalihkan fokus untuk memperbaiki penampilan menjelang laga krusial menghadapi Persija Jakarta.

“Yang pasti kita (Persib) harus terus belajar. Di pertandingan sebelumnya kita kehilangan dua poin, jadi harus diperbaiki dan lebih fokus di pertandingan selanjutnya,” ujar Teja di Bandung, Jumat (9/1).

Menurut Teja, laga melawan Persik menjadi pembelajaran penting, terutama dalam menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.

Dia menyadari setiap laga memiliki tingkat kesulitan tinggi dan menuntut fokus penuh dari seorang penjaga gawang.

“Setiap pertandingan itu tidak mudah. Pastinya setiap penjaga gawang dituntut untuk sangat fokus selama 90 menit, 95 menit, bahkan lebih,” katanya.

Dia bertekad tampil lebih baik saat menghadapi Persija Jakarta demi membantu Persib tetap bersaing di papan atas klasemen dan menutup putaran pertama kompetisi dengan hasil maksimal.

Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha menegaskan ia beserta rekan-rekan setim siap mengerahkan seluruh kemampuan terbaik untuk membantu timnya meraih kemenangan.