Persib vs Persija di Depan Mata, Julio Cesar Menyiapkan Ini

jpnn.com - Bek Persib Bandung Julio Cesar menyambut duel sarat gengsi melawan Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League dengan antusiasme tinggi.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026).

Julio Cesar Antusias Sambut Laga Persib vs Persija

Laga ini akan menjadi momen spesial bagi Julio Cesar karena untuk pertama kalinya dia merasakan langsung atmosfer atmosfer Derbi Indonesia.

Pemain asal Brasil itu menilai pertandingan kontra Persija bukan sekadar laga biasa.

Tampil di hadapan Bobotoh dinilai akan memberi suntikan semangat tambahan bagi seluruh pemain Persib untuk tampil maksimal dan menjaga kehormatan tim.

"Partai melawan Persija selalu menjadi pertandingan spesial, terutama karena sejarah dan semangat yang mengelilingi rivalitas ini."

"Bermain di kandang memberi kami motivasi ekstra karena kami merasakan dukungan langsung dari Bobotoh," ucap Julio.

Fokus dan Disiplin Jadi Kunci di Derbi Indonesia

Menyadari tingginya tensi dan emosi yang kerap menyertai pertemuan Persib dan Persija, Julio Cesar menegaskan pentingnya menjaga fokus sepanjang pertandingan.