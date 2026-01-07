Persib Vs Persija: Mereka Tak Boleh Datang ke Stadion

jpnn.com - BANDUNG - Head of Communications Persib Bandung Adhi Pratama mengingatkan kembali soal aturan suporter tim tamu.

Sesuai regulasi, pertandingan Persib vs Persija pada pekan ke-17 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1) sore WIB tak boleh dihadiri suporter tim tamu di stadion.

Ketentuan tersebut merujuk pada Regulasi Liga 1 2025/26 Pasal 5 tentang Keamanan dan Kenyamanan Ayat 7, serta Pasal 141 Kode Disiplin PSSI Tahun 2023.

Regulasi itu melarang suporter tim tamu hadir di stadion demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kualitas penyelenggaraan pertandingan.

Adhi menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan adalah tanggung jawab bersama.

Menurutnya, keberhasilan pertandingan bukan hanya soal hasil di lapangan, tetapi juga tentang bagaimana semua pihak menjaga suasana yang aman dan saling menghormati.