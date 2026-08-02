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Persib vs Persija: Shin Tae Yong Bongkar Rencananya di Semifinal Piala Presiden 2026

Persib vs Persija: Shin Tae Yong Bongkar Rencananya di Semifinal Piala Presiden 2026
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Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong. Foto: persija

jpnn.com - Laga klasik Persija Jakarta kontra Persib Bandung bakal tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026.

Namun, bagi Pelatih Persija Shin Tae Yong pertandingan tersebut bukan hanya soal memperebutkan tiket ke final.

Juru taktik asal Korea itu menilai duel melawan Persib menjadi kesempatan terbaik untuk mematangkan kesiapan tim sebelum menghadapi kompetisi resmi musim 2026/27.

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Persija memastikan langkah ke empat besar setelah mengakhiri fase Grup B di posisi runner up.

Macan Kemayoran mengumpulkan empat poin berkat kemenangan 4-1 atas PSMS Medan, hasil imbang 2-2 melawan Port FC, serta kekalahan tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya.

Shin Tae-yong Punya Misi Khusus

Meski sudah berada di semifinal, Shin Tae Yong tidak ingin hanya mengejar hasil akhir. Dia lebih memanfaatkan turnamen pramusim ini untuk mempercepat proses pembentukan tim.

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Salah satu fokus utamanya ialah memberi kesempatan tampil kepada seluruh pemain agar masing-masing memiliki pengalaman bertanding sebelum Super League bergulir.

"Kami ingin semua pemain mendapatkan kesempatan bermain. Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar setiap pemain memperoleh menit bermain," ujar mantan pelatih Timnas Indonesia itu.

Laga klasik Persija Jakarta kontra Persib Bandung bakal tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026.

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