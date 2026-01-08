menu
Persib vs Persija: Viking Siapkan Koreografi Termahal Sepanjang Sejarah

Persib vs Persija: Viking Siapkan Koreografi Termahal Sepanjang Sejarah

Persib vs Persija: Viking Siapkan Koreografi Termahal Sepanjang Sejarah
Ilustrasi: Ribuan suporter Persib saat menyaksikan pertandingan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Tak hanya duel sengit di lapangan, laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta juga akan diramaikan oleh aksi spektakuler dari tribune penonton.

Klub suporter Viking Persib Club (VPC) memastikan koreografi istimewa telah disiapkan untuk mendukung tim berjuluk Maung Bandung tersebut.

Ketua Viking Persib Club Tobias Ginanjar memastikan fokus utama Viking tetap mendukung Persib secara positif dan bertanggung jawab.

"Insya Allah kami akan fokus mendukung tim, tanpa melakukan hal-hal yang dapat merugikan Persib."

"Kami sudah menyiapkan persembahan terbaik. Nanti hari Minggu akan ada koreo yang secara sejarah termahal yang pernah dibuat oleh Viking," kata Tobias ditemui seusai menghadiri rakor pengamanan pertandingan di Mapolrestabes Bandung, Kamis (8/1/2026).

Tobias mengajak Bobotoh untuk menantikan kejutan yang akan tersaji di stadion.

"Jadi hari Minggu, ditunggu saja kejutannya. Mudah-mudahan koreonya lancar, berhasil. Semata-mata demi untuk memberikan support terbaik buat Persib Bandung," ujarnya.

Tak hanya Viking, komunitas suporter lain di beberapa tribune juga akan ambil bagian dalam memeriahkan pertandingan yang akan berlangsung pada Minggu (11/2/2026) sore.

Viking Persib Club menyiapkan koreografi termahal sepanjang sejarah saat Persib menghadapi Persija. Bobotoh diimbau tetap tertib dan bertanggung jawab.

