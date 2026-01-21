Persib vs Persijap, Eliano Reijnders: Ini Seperti Pertandingan Final Besar

jpnn.com - BANDUNG - Eliano Reijnders menyebut laga Persib Bandung vs Persijap Jepara seperti pertandingan final. Pemain yang berposisi bek kiri Persib itu menyatakan timnya tidak ingin meremehkan pertandingan melawan Persijap Jepara pada laga penutup Super League 2025/2026.

Menurut dia, laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Sabtu (23/5), itu akan diperlakukan layaknya partai final karena menentukan hasil dari upaya Persib memastikan gelar juara musim ini.

“Ini seperti pertandingan final yang besar. Kami harus menang dan setelah itu kami bisa merayakannya bersama Bobotoh, tetapi pertama-tama, kami harus menang dulu,” kata Reijnders di Bandung, Kamis (21/5).

Hingga pekan ke-33, Persib Bandung masih berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 78 poin atau unggul dua angka atas Borneo FC Samarinda.

Persib hanya membutuhkan minimal satu poin untuk memastikan gelar juara Super League musim ini.

Selain mengunci trofi juara, Eliano Reijnders mengatakan timnya juga memiliki motivasi tambahan untuk membalas kekalahan dari Persijap Jepara pada putaran pertama.

Namun, dia menilai Persijap tetap menjadi lawan yang tangguh dan tidak mudah dikalahkan.

“Mereka tim yang bagus. Saya rasa mereka banyak meraih kemenangan di putaran kedua. Jadi, ini akan menjadi pertandingan yang sulit,” ungkap dia.