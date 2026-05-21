Persib Vs Persijap: Julio Cesar Menyulut Api Dendam

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung butuh satu poin lagi untuk memastikan gelar juara Super League musim ini.

Pada pekan ke-34 atau terakhir, Maung Bandung menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5).

Bek Persib Bandung Julio Cesar meminta timnya untuk menjaga fokus.

Baca Juga: Adu Kuat Persib dan Borneo FC Berlanjut di Nominasi Super League

Dengan bermain di GBLA dan rekor tak terkalahkan yang masih terjaga di kandang musim ini, peluang mendapatkan satu poin saja seharusnya akan mudah didapatkan Maung Bandung.

"Saya tahu semua Bobotoh sekarang ingin menjadi juara, tetapi kami harus fokus pada pertandingan. Kami harus melewati pertandingan ini. Kami harus konsentrasi sekarang untuk memenangkan pertandingan," kata bek asal Brasil itu.

Julio mengatakan hal ini juga karena kualitas Persijap dan ada aroma dendam. Persijap merupakan salah satu dari tiga tim yang mengalahkan Persib musim ini.

Di pertemuan pertama pada Agustus tahun lalu, Persib dikalahkan Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini dengan skor 1-2.

"Sekarang ini adalah pertandingan terakhir. Kami kalah di sana (Jepara) dan kami harus menang di rumah sendiri," kata Julio. (antara/jpnn)