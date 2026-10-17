Persib vs Persik: Beckham Putra Pulih 100 Persen, tetapi Masih Menunggu Satu Hal

jpnn.com - Beckham Putra mengaku sudah pulih sepenuhnya dan siap kembali berseragam Persib Bandung.

Namun, gelandang bernomor punggung 7 itu masih harus menunggu keputusan pelatih untuk tampil saat Maung Bandung menjamu Persik Kediri pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027, Minggu (18/10/2026).

Beckham mengatakan dirinya sudah melewati tahap pemeriksaan bersama tim fisioterapi dan pelatih fisik. Kini, kesempatan bermain menjadi hal yang dinantikan setelah absen dalam beberapa pertandingan.

"Kondisi Alhamdulillah bagus sudah mengikuti tes juga bersama fisioterapi sama Coach Karlo juga. Alhamdulillah sekarang sudah 100 persen pulih dan semoga bisa dapat kepercayaan dari pelatih," ucapnya.

Beckham Putra Bawa Modal Positif

Menjelang duel di Stadion Si Jalak Harupat, Beckham menilai hasil positif Persib di kompetisi Asia menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tim.

Maung Bandung baru saja menang 1-0 atas klub Vietnam Cong Viettel FC pada ajang AFC Champions League Two (ACL Twp).

Dukungan Bobotoh di kandang juga diharapkan bisa membantu Pangeran Biru meraih kemenangan.

Meski Beckham sudah menyatakan pulih 100 persen, keputusan untuk memainkannya tetap berada di tangan pelatih. Kehadirannya tentu bisa menjadi tambahan kekuatan bagi Persib jika mendapat kesempatan turun menghadapi Persik.(persib/del/jpnn)