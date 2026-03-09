Persib Vs Persik: Bojan Hodak Terpaksa Coret 2 Pemain Asing

jpnn.com - BANDUNG - Pelatih Persib Bojan Hodak harus mengorbankan dua penggawa asing yang tak bisa masuk dalam daftar skuad saat melawan Persik Kediri pada pekan ke-25 BRI Super League 2025/26, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3) malam.

Tuan rumah Persib berupaya mempertahankan posisi puncak dan membuat jarak poin dengan Borneo FC di peringkat kedua. Kemenangan di pertandingan malam ini pun menjadi pekerjaan rumah yang wajib Thom Haye cs dapatkan.

Hodak mengabarkan kondisi para pemainnya dalam kondisi siap bertarung. Pemain-pemain yang sebelumnya absen karena cedera pun sudah pulih dan menunjukkan progres baiknya.

"Satu pertandingan yang berat, seperti laga lainnya di GBLA. Saya rasa setiap lawan selalu bermain lebih dari 100 persen ketika bermain melawan kami di Bandung, seperti yang akan dilakukan oleh Kediri," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga.

Juru taktik asal Kroasia itu menuturkan, persiapan melawan Persik sudah hampir selesai. Tugasnya kini adalah menentukan sebelas pemain pertama, dan cadangan yang akan masuk daftar susunan pemain (DSP).

Kemudian, jatah pemain asing yang akan bermain juga Hodak perlu memikirkannya secara matang. Saat ini, ia memiliki sebelas pemain asing yang bisa jadi pilihan saat menghadapi tim berjuluk Macan Putih.

Sesuai regulasi, Persib hanya bisa mendaftarkan sembilan pemain asing untuk masuk DSP. Jadi, Hodak terpaksa mencoret dua pemain asing, tak masuk DSP.

"Kabar bagusnya semua sudah pulih, semua pemain siap bertanding besok. Harus ada dua pemain (asing) yang tidak masuk line up dan saya harus memilihnya," ujarnya. (mcr27/jpnn)