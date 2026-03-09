menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib vs Persik: Federico Barba Ingatkan Magis GBLA, Macan Putih Dalam Bahaya

Persib vs Persik: Federico Barba Ingatkan Magis GBLA, Macan Putih Dalam Bahaya
Bek Persib Federico Barba. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung akan menjamu Persik Kediri pada pekan ke-25 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3/2026) malam.

Maung Bandung percaya diri mampu memenangkan duel tersebut karena bermain di markas sendiri. Stadion GBLA kerap memberikan tuah bagi Persib untuk menundukkan lawan-lawannya.

Bek Persib Federico Barba mengatakan timnya memiliki waktu sekitar satu pekan untuk mempersiapkan diri setelah laga sebelumnya.

Selama masa persiapan itu, Persib mempelajari kekuatan dan kelemahan skuad asuhan Marcos Reina.

Berdasarkan analisis tersebut, Macan Putih -julukan Persik- dinilai sebagai tim solid dengan lini serang yang tajam. Mereka juga memiliki sejumlah pemain kunci yang patut diwaspadai.

"Sekarang kami memiliki waktu lebih banyak untuk mempersiapkan diri jelang pertandingan."

"Kami tahu mereka tim yang bagus ketika menguasai bola dan saya yakin ini laga yang sulit seperti biasa ketika bermain, karena mereka ingin mendapatkan poin," kata Barba dalam konferensi pers pralaga.

emain jebolan Serie A itu menegaskan Persik tidak akan mudah meraih poin di Bandung.

Bek Persib Federico Barba siap memberikan kekalahan untuk Persik Kediri saat tampil di markas Stadion GBLA.

