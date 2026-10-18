Persib Vs Persik Malam Ini, Tolic & Reina Buka-bukaan, Ngeri

jpnn.com - KABUPATEN BANDUNG - Kegagalan Persija Jakarta, Madura United, dan Bali United di pekan ke-5 Super League membuat peluang Persib Bandung dan Persik Kediri mendekat ke papan atas terbuka lebar.

Persib dan Persik akan bentrok di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10) malam. Kick off mulai pukul 19.00 WIB.

Siapa pun yang menang bakal masuk papan atas klasemen (Top 6) dan hanya berjarak dua poin saja dari Persija yang memimpin klasemen.

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Persib dan Persik sama-sama menunjukkan kesiapan tingkat tinggi.

Kedua pelatih, yakni Igor Tolic (Persib) dan Marcos Reina sama-sama menyiratkan sudah saling mengantongi kekuatan lawan dan punya penangkalnya.

Tolic berani buka-bukaan menganalisis kekuatan yang berpotensi mengerikan buat timnya, begitu juga Reina membeberkan ancaman menakutkan dari Persib.

Menurut Tolic, Persik memiliki organisasi permainan yang rapi mulai dari lini pertahanan hingga lini serang.

"Mereka memiliki dua gelandang bertahan yang bagus, lini belakang mereka aktif bermain, bahkan penjaga gawang mereka sangat menikmati proses build-up. Penyerang tengah mereka tangguh dalam duel udara dan sering bergerak cerdik ke tiang jauh," kata Tolic.