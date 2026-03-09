menu
Persib vs Persik: Taktik Bojan Hodak, Sergio Castel & Julio Cesar Tak Masuk DSP

Skuad Persib Bandung menjalani sesi pemasanan jelang pertandingan melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jpnn.com - Dua legiun asing Persib Bandung tidak masuk Daftar Susunan Pemain (DSP) saat menghadapi Persik Kediri.

Duel pekan ke-25 BRI Super League 2025/26 ini berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3/2026) malam.

Pelatih Persib Bojan Hodak merilis 11 pertama yang diturunkan pada laga tersebut.

Dalam pertandingan ini, Hodak tidak mengikutsertakan dua pemain asingnya, Sergio Castel dan Julio Cesar.

Berdasarkan regulasi ILeague, setiap klub hanya boleh memasukkan sembilan pemain asing ke dalam DSP. Sementara itu, Persib saat ini memiliki 11 pemain asing.

Sergio Castel mengalami masalah pada tulang rusuk sehingga Hodak memberinya waktu untuk beristirahat.

Hal serupa juga terjadi pada Julio Cesar. Bek andalan Maung Bandung itu baru pulih dari cedera.

Meski sudah kembali berlatih, Hodak tidak ingin mengambil risiko dan memberikan waktu tambahan bagi Julio untuk memulihkan kondisi.

Daftar Susunan Pemain Persib vs Persik. Dua penggawa asing si Maung hilang dari skuad.

