menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Vs Persis Malam Ini: Penting buat Laskar Sambernyawa

Persib Vs Persis Malam Ini: Penting buat Laskar Sambernyawa

Persib Vs Persis Malam Ini: Penting buat Laskar Sambernyawa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kiper Persis Solo Muhammad Riyandi. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG – Kiper Persis Solo Muhammad Riyandi mengatakan laga timnya melawan Persib Bandung pada pekan ke-10 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Senin (27/10) sangat penting buat Persis.

Riyandi optimistis Laskar Sambernyawa -julukan Persis, akan memberikan perlawanan yang kuat terhadap Maung Bandung.

"Ini laga yang penting untuk kami bangkit, meskipun tidak akan mudah karena kami bermain tandang di depan pendukung Persib," katanya.

Baca Juga:

"Namun, saya yakin para pemain sudah siap untuk pertandingan dan bisa memberikan yang terbaik,” imbuhnya.

Dia mengatakan persiapan para pemain untuk menatap laga nanti sudah sangat baik. Mental dan semangat tim juga siap untuk menandingi permainan Maung Bandung.

“Laga lawan Persib nanti yang terpenting ialah mental dan kepercayaan diri untuk meraih hasil yang baik. Saya yakin para pemain sudah siap tempur,” ujarnya.

Baca Juga:

Kiper kelahiran Bogor itu adalah salah satu pemain Persis yang selalu mendapatkan kepercayaan turun sebagai starter di tiap laga.

Sepanjang delapan pertandingan yang sudah dijalani Persis, dia selalu dimainkan 90 menit penuh oleh pelatih Peter de Roo.

Duel Persib vs Persis pada pekan ke-10 BRI Super League hadir malam ini. Cek update klasemen.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI