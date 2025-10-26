Persib vs Persis, Marc Klok tak Mau Ritme Kemenangan Maung Bandung Hancur

jpnn.com -

BANDUNG - Laga Persib Bandung vs Persis Solo pada pekan ke-10 BRI Super League 2025/26 akan tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (27/10).

Persib Bandung tengah berada di atas angin setelah sebelumnya berhasil meraih dua kemenangan beruntun, yakni saat melawan PSBS Biak dan kontra Selangor FC.

Hasil positif itu otomatis meningkatkan kepercayaan diri skuad asuhan Bojan Hodak, meskipun mereka dilanda kelelahan.

Marc Klok, gelandang sekaligus pemegang ban kapten Persib, mengatakan, timnya harus bisa mengalahkan Persis apabila tidak mau merusak ritme kemenangan yang sedang diraih.

“Besok pertandingan lagi, jadwal sangat padat, tetapi buat kami bagus karena sedang dalam ritme kemenangan,” kata Marc Klok dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Minggu (27/10).

Target tiga poin di kandang sendiri itu, selain menjaga tren positif juga memperbaiki posisi di papan klasemen sementara Super League.

Sampai dengan pekan ke-9, Persib berada di posisi ke-6 dengan nilai 13 poin.