Persib vs Persita: Bojan Hodak Punya Kunci Bisa Taklukkan Pendekar Cisadane

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menjamu Persita Tangerang pada pertandingan pekan ke-22 BRI Super League 2025/26.

Laga tersebut bakal berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan pada Minggu (22/2/2026) malam.

Berstatus sebagai tuan rumah, Persib coba memanfaatkan keuntungan yang dimiliki.

Dukungan suporter jadi tambahan amunisi bagi Thom Haye cs menghadapi perlawanan Pendekar Cisadane.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, pertandingan besok malam akan jadi pertarungan yang sulit buat timnya.

Musim lalu, Persita berhasil mengalahkan Persib dengan skor 2-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Dia tidak ingin kekalahan itu terulang lagi di musim ini. Apalagi Persib baru saja menelan kekalahan pahit dari Ratchaburi FC yang membuat timgugur dari babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

"Kembali menghadapi laga sulit. Empat hari setelah laga di Liga Champions," kata Bojan Hodak dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Sabtu (21/2/2026) malam.