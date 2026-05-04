Persib vs PSIM: Bojan Hodak Belum Putuskan Nasib Layvin Kurzawa, Kenapa?

Kontribusi Layvin Kurzawa mulai terasa bagi Persib Bandung.

Eks penggawa Paris Saint-Germain (PSG) itu baru saja menyumbang satu asis saat Persib mengalahkan Bhayangkara FC 4-2, pekan lalu.

Penampilan itu membuat Pelatih Persib Bojan Hodak mulai membuka peluang bagi Kurzawa untuk kembali mendapat menit bermain saat menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (4/5/2026).

Hodak mengaku cukup puas dengan performa Kurzawa. Meski belum tampil full 90 menit, pemain asal Prancis itu dinilai sudah memberi dampak positif di atas lapangan.

"Kami senang melihat dia kembali. Di pertandingan terakhir dia bermain selama 45 menit dan tampil cukup baik."

"Sekarang kami akan melihat lagi karena ini laga kedua dalam empat hari, jadi kami harus mempertimbangkan berapa lama dia bisa bermain," jelasnya.

Menurut Hodak, perkembangan kondisi fisik Kurzawa menunjukkan tren positif sejak bergabung dengan Persib.

Hodak menilai pemilik 14 caps di Timnas Prancis itu menunjukkan komitmen tinggi untuk memulihkan kondisi kebugaran setelah lama absen akibat cedera.