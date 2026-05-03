Persib vs PSIM, Bojan Hodak Mewaspadai Kekuatan Lini Pertahanan Lawan
jpnn.com - KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi PSIM Yogyakarta pada pertandingan pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Senin (4/5).
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menilai PSIM merupakan tim dengan organisasi permainan yang solid dan etos kerja tinggi, sehingga tidak mudah dikalahkan.
Bojan Hodak pun mewaspadai kekuatan lini pertahanan PSIM Yogyakarta.
"Kami fokus pada pertahanan mereka yang memiliki organisasi yang baik dan sulit dikalahkan di semua pertandingan, bahkan ketika kalah, mereka hanya kalah dengan selisih satu gol. Itu karena tidak ada yang bisa meremehkan tim yang bekerja sangat keras," katanya di Bandung, Minggu (4/5).
Bojan Hodak mengakui timnya memiliki waktu persiapan yang cukup singkat, setelah menjalani laga tandang melawan Bhayangkara FC.
Meski demikian, dia menegaskan kondisi itu harus dihadapi secara profesional.
“Hanya ada waktu empat hari di antara pertandingan, tetapi hasil dan performa terakhir kami bagus, terutama di babak kedua,” ungkap Hodak.
Meski memprediksi laga berjalan sengit, Bojan Hodak tetap optimistis timnya mampu meraih hasil maksimal di kandang sendiri.
