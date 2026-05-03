menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Persib vs PSIM, Bojan Hodak Mewaspadai Kekuatan Lini Pertahanan Lawan

Persib vs PSIM, Bojan Hodak Mewaspadai Kekuatan Lini Pertahanan Lawan

Persib vs PSIM, Bojan Hodak Mewaspadai Kekuatan Lini Pertahanan Lawan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persib

jpnn.com - KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi PSIM Yogyakarta pada pertandingan pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Senin (4/5).

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menilai PSIM merupakan tim dengan organisasi permainan yang solid dan etos kerja tinggi, sehingga tidak mudah dikalahkan.

Bojan Hodak pun mewaspadai kekuatan lini pertahanan PSIM Yogyakarta.

Baca Juga:

"Kami fokus pada pertahanan mereka yang memiliki organisasi yang baik dan sulit dikalahkan di semua pertandingan, bahkan ketika kalah, mereka hanya kalah dengan selisih satu gol. Itu karena tidak ada yang bisa meremehkan tim yang bekerja sangat keras," katanya di Bandung, Minggu (4/5).

Bojan Hodak mengakui timnya memiliki waktu persiapan yang cukup singkat, setelah menjalani laga tandang melawan Bhayangkara FC.

Meski demikian, dia menegaskan kondisi itu harus dihadapi secara profesional.

Baca Juga:

“Hanya ada waktu empat hari di antara pertandingan, tetapi hasil dan performa terakhir kami bagus, terutama di babak kedua,” ungkap Hodak.

Meski  memprediksi laga berjalan sengit, Bojan Hodak tetap optimistis timnya mampu meraih hasil maksimal di kandang sendiri.

Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta, Bojan Hodak mewaspadai kekuatan lini pertahanan lawan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI