Persib vs PSIM di GBLA: 1.240 Personel Disiagakan, Penyekatan Diperketat

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi PSIM Yogyakarta pada pertandingan pekan ke-31 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (4/5/2026) sore.

Polrestabes Bandung menyiapkan sejumlah langkah pengamanan yang sudah dibahas dalam rapat koordinasi.

Kabag Ops Polrestabes Bandung, AKBP Asep Saepudin, mengatakan, ribuan personel akan dikerahkan mengamankan jalannya pertandingan.

"Jumlah personel 1.240 personel," kata Asep saat dikonfirmasi.

Selain itu, kepolisian juga bakal menerapkan penyekatan di beberapa lokasi.

Hal tersebut guna mencegah barang berbahaya dan penonton tak bertiket masuk ke dalam stadion.

"Penyekatan di Cimincrang, Babakan Sayang, jembatan perumahan, termasuk gang yang masuk dari kebun dan sawah kita jaga. Itu zona 4. zona 3 kita screaning diakses gerbang dan gerbang masuk dan didalam oleh SSO, sistemnya ring 1, 2, 3, 4," jelas Asep.

Adapun barang-barang yang dilarang dibawa oleh penonton seperti minuman keras, obat-obatan terlarang, dan senjata tajam.