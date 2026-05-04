Persib vs PSIM Hari Ini, Info Penting untuk Seluruh Suporter

jpnn.com - BANDUNG – Pertandingan Persib vs PSIM Yogyakarta akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (4/5) sore pukul 15.30 WIB.

Kepolisian Resor Kota Besar Bandung menerjunkan 1.240 personel untuk mengamankan laga lanjutan Super League 2025/2026 itu.

“Total pengamanan untuk pertandingan Persib Bandung melawan PSIM berjumlah 1.240 personel. Sehingga pertandingan bisa berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi para penonton yang hadir di stadion,” kata Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin saat dikonfirmasi di Bandung.

Dia mengatakan, personel mulai diturunkan sejak pukul 14.00 WIB untuk melakukan skrining awal di titik-titik tersebut sebelum suporter diarahkan ke pintu masuk stadion.

Selain pengamanan di sekitar stadion, Polrestabes Bandung juga menyiapkan personel di area penukaran tiket seperti di Kircon, tepatnya di area milik TNI yang sebelumnya menimbulkan kepadatan.

“Rekayasa lalu lintas di Jalan Soekarno Hatta fleksibel, kita tahu itu jalan nasional, di Gedebage itu kita (Polrestabes Bandung) akan melaksanakan mitigasi,” kata Asep.

Asep mengatakan ada tiga titik penyekatan yang akan diberlakukan untuk menyaring penonton yang akan masuk ke area stadion, yaitu di Babakan Sayang, Rancanumpang, dan Cimencerang.

Selanjutnya, para penonton itu dipersilakan masuk area stadion dan dilakukan lagi pemeriksaan saat masuk ke tribun sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat pertandingan berjalan.