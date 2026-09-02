Persib vs PSM di GBLA Masih Diupayakan, Tiket Sudah Dijual

jpnn.com - Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) mengupayakan agar pertandingan pekan pertama Super League 2026/2027 antara Persib melawan PSM Makassar, Minggu (6/9/2026), bisa digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Stadion GBLA hingga kini masih dalam proses perbaikan rumput. Persib bahkan sempat 'terusir' dari kandangnya ketika menghadapi Manila Digger pada playoff AFC Champions League Two (ACL 2), Selasa (31/8/2026) malam.

Maung Bandung kemudian menggunakan Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, karena markasnya masih dalam proses perbaikan.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Kuswara S Taryono mengatakan panitia pelaksana (panpel) sedang memaksimalkan persiapan agar GBLA bisa digunakan saat menjamu PSM pada akhir pekan nanti.

"Intinya begini, Panpel sedang mempersiapkan secara maksimal. Bismillah persiapannya lancar, kemudian nanti laga perdana melawan Makassar juga diberikan kemudahan dan kelancaran," kata Kuswara saat ditemui di Jalan Pasir Kaliki, Kota Bandung, Rabu (2/9).

"Mohon doanya di laga perdana nanti Persib meraih kemenangan dan meraih poin penuh. Insya Allah sekarang sedang diupayakan maksimal pertandingan laga perdana ini di GBLA," lanjutnya.

Kuswara mengungkapkan tiket pertandingan Persib vs PSM sudah dijual secara resmi melalui aplikasi Persib. Karena itu, empat hari menjelang pertandingan, pihaknya mempercepat proses perbaikan agar rumput stadion layak digunakan.

"Ya sudah (tiket dijual), sudah mulai berproses. Insya Allah, semuanya berjalan dengan baik, hanya sekarang sedang dipersiapkan secara matang, baik dari segi persiapan apa pun ya untuk laga perdana ini nanti di hari Minggu, 6 September 2026," jelasnya.