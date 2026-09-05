Persib vs PSM di GBLA, Polrestabes Bandung Menyiagakan 2.500 Personel

jpnn.com - BANDUNG - Duel Persib Bandung vs PSM Makassar pada laga BRI Super League 2026/2027 akan tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026) malam. Polrestabes Bandung menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan pertandingan perdana itu.

“Total pengamanan untuk pertandingan Persib Bandung vs PSM berjumlah 2.505 personel, sehingga pertandingan ini bisa berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi para penonton yang hadir di stadion,” kata Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin saat dikonfirmasi, Sabtu (5/9).

Dia menyebut personel mulai diturunkan sejak pukul 14.00 WIB untuk melakukan skrining awal di titik-titik yang telah ditentukan, sebelum suporter diarahkan ke pintu masuk stadion. Selain pengamanan di sekitar stadion, Polrestabes Bandung juga menyiapkan personel di area penukaran tiket seperti di Kiaracondong.

"Rekayasa lalu lintas di Jalan Soekarno Hatta fleksibel, kami tahu itu jalan nasional, di Gedebage itu kami akan melaksanakan mitigasi," ujarnya.

Dia menjelaskan ada tiga titik penyekatan yang akan diberlakukan untuk menyaring penonton saat masuk ke area stadion, yaitu di Babakan Sayang, Rancanumpang, dan Cimincrang.

Selanjutnya, para penonton itu dipersilakan memasuki area stadion dan diperiksa lagi saat masuk ke tribun sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat pertandingan berjalan.

"Kalau ada suporter yang tidak memiliki tiket, akan kami putar balik. Kami pastikan yang masuk ke GBLA adalah mereka yang memiliki tiket resmi," tutur dia.

Selain itu, polisi juga melakukan rekayasa arus lalu lintas di kawasan menuju Stadion GBLA, agar para penonton maupun wisatawan yang hendak mengarah ke Masjid Al Jabbar dapat terurai.