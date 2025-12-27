Persib vs PSM, Federico Barba Tak Ingin Terpaku Kekuatan Lawan
jpnn.com - BANDUNG - Laga tunda pekan ke-8 BRI Super League 2025 antara Persib Bandung vs PSM Makassar akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (27/12) malam.
Duel ini diprediksi akan berjalan menarik karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan.
Persib ingin menggeser posisi Borneo FC di puncak klasemen.
Sementara, PSM ingin memperbaiki posisinya di klasemen.
Bek Persib Federico Barba mengingatkan bahwa permainan keras bakal tersaji pada laga nanti.
Menurut Barba, PSM terkenal dengan permainan keras.
"Kami menduga besok akan menjadi pertandingan yang fisikal, pelatih sudah menunjukkan bagaimana mereka bermain," kata Barba, dikutip Sabtu (27/12).
Barba menambahkan bahwa laga ini tidak akan mudah.
Persib Bandung vs PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-8 BRI Super League 2025, Barba minta timnya fokus dan jangan terpaku kekuatan lawan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib vs PSM: 1.200 Orang Siaga, Ada 3 Titik Penyaringan
- Di Hati Kapten Persib Masih Ada PSM Makassar, Selalu Spesial
- Ternyata Ini Kelebihan Persib yang Jadi Atensi Pelatih PSM
- Jadwal Pekan ke-8 Super League, Dibuka di Brawijaya Sore Ini
- Persib Vs PSM: Pria Ini Kirim Pesan Menakutkan buat Tuan Rumah
- Persib vs PSM: Juku Eja Siapkan Kejutan Akhir Tahun