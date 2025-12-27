Persib vs PSM, Federico Barba Tak Ingin Terpaku Kekuatan Lawan

jpnn.com - BANDUNG - Laga tunda pekan ke-8 BRI Super League 2025 antara Persib Bandung vs PSM Makassar akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (27/12) malam.

Duel ini diprediksi akan berjalan menarik karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan.

Persib ingin menggeser posisi Borneo FC di puncak klasemen.

Sementara, PSM ingin memperbaiki posisinya di klasemen.

Bek Persib Federico Barba mengingatkan bahwa permainan keras bakal tersaji pada laga nanti.

Menurut Barba, PSM terkenal dengan permainan keras.

"Kami menduga besok akan menjadi pertandingan yang fisikal, pelatih sudah menunjukkan bagaimana mereka bermain," kata Barba, dikutip Sabtu (27/12).

Barba menambahkan bahwa laga ini tidak akan mudah.