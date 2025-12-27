menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Persib vs PSM, Federico Barba Tak Ingin Terpaku Kekuatan Lawan

Persib vs PSM, Federico Barba Tak Ingin Terpaku Kekuatan Lawan

Persib vs PSM, Federico Barba Tak Ingin Terpaku Kekuatan Lawan
Skuad Persib Bandung menjalani official training menjelang laga tunda pekan ke-8 BRI Super League 2025/26 kontra PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (26/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Laga tunda pekan ke-8 BRI Super League 2025 antara Persib Bandung vs PSM Makassar akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (27/12) malam.

Duel ini diprediksi akan berjalan menarik karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan.

Persib ingin menggeser posisi Borneo FC di puncak klasemen.

Baca Juga:

Sementara, PSM ingin memperbaiki posisinya di klasemen.

Bek Persib Federico Barba mengingatkan bahwa permainan keras bakal tersaji pada laga nanti.

Menurut Barba, PSM terkenal dengan permainan keras.

Baca Juga:

"Kami menduga besok akan menjadi pertandingan yang fisikal, pelatih sudah menunjukkan bagaimana mereka bermain," kata Barba, dikutip Sabtu (27/12).

Barba menambahkan bahwa laga ini tidak akan mudah.

Persib Bandung vs PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-8 BRI Super League 2025, Barba minta timnya fokus dan jangan terpaku kekuatan lawan.

