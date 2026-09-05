Persib vs PSM: Igor Tolic Bongkar Kekuatan Juku Eja
jpnn.com - Persib Bandung langsung menghadapi ujian berat pada pertandingan pembuka Super League 2026/27 dengan menjamu PSM Makassar.
Menurut jadwal, pertandingan Persib vs PSM akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026).
Pelatih Persib Igor Tolic memandang duel melawan PSM akan berjalan alot.
Igor Tolic Bongkar Kekuatan PSM Makassar
Ada sejumlah aspek dari permainan PSM yang menurut Tolic perlu mendapatkan perhatian. Mulai dari komposisi pemain hingga karakter yang mulai terbentuk.
"Saya pikir mereka punya gaya bermain yang jelas. Beberapa pemain baru yang bagus dan pelatih yang bagus."
"Mereka punya kiper yang bagus, lini belakang yang bagus, lini depan juga ada beberapa pemain baru," ucapnya.
Tolic juga melihat perubahan di kursi pelatih dapat memberikan pengaruh terhadap penampilan PSM. Sosok baru di pinggir lapangan dinilai membawa pendekatan yang berbeda dibandingkan musim sebelumnya.
Darije Kalezic Jadi Perhatian
Kini, PSM kembali berada di bawah kendali Darije Kalezic. Bagi pelatih asal Swiss tersebut, kesempatan ini menjadi periode kedua menangani Juku Eja.
Persib Bandung langsung menghadapi ujian berat pada pertandingan pembuka Super League 2026/27 dengan menjamu PSM Makassar.
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