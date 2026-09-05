Persib vs PSM, Igor Tolic: Kami Siap untuk Segalanya

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung bakal langsung tancap gas melawan PSM Makassar pada pertandingan pekan pertama BRI Super League 2026/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (6/9) malam.

Laga itu akan menjadi uji kekuatan skuad baru racikan Pelatih Persib Bandung Igor Tolic yang musim ini resmi menggantikan Bojan Hodak.

Dengan persiapan kurang dari satu bulan, Igor sudah meracik skuad yang menjadi andalannya di sepanjang kompetisi musim ini.

"Akhirnya kami akan segera memulai, yang mana adalah hal yang kami nantikan. Kami bersiap untuk menghadapi Makassar," kata Igor dalam konferensi pers pralaga di GBLA, Sabtu (5/9).

Juku Eka--julukan PSM--musim ini hadir dengan skuad baru, sama seperti Persib. Igor mengaku sudah mengantongi kekuatan PSM dan siap menumbangkannya.

"Kami tahu bagaimana cara (mereka bermain). Saya pikir mereka memiliki gaya permainan yang jelas. Beberapa pemain baru yang bagus dan pelatih yang bagus. Mereka masih membangun tim, begitu juga dengan kami,” katanya.

“Saya berharap ini akan menjadi pertandingan yang bagus. Kami siap untuk segalanya, dan kita lihat saja besok di lapangan," imbuh Igor.

Juru taktik asal Kroasia itu menilai kekuatan PSM ada pada pertahanan yang rapat. Dia juga menyoroti lini belakang dan sosok bek kiri Victor Luiz.