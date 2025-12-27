menu
Persib vs PSM: Juku Eja Siapkan Kejutan Akhir Tahun

Persib vs PSM: Juku Eja Siapkan Kejutan Akhir Tahun

Persib vs PSM: Juku Eja Siapkan Kejutan Akhir Tahun
Pemain PSM Makassar, Savio Roberto saat berlaga melawan Malut United pada ajang Super League 2025/26. Foto: X/@PSM_Makassar

jpnn.com - PSM Makassar menyambangi markas Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-8 BRI Super League dengan tekad besar.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs PSM akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12/2025) malam.

PSM Siap Ganggu Persib

PSM memaknai laga ini sebagai kesempatan untuk menutup tahun dengan hasil mengejutkan.

Rasyid Bakri dan kawan-kawan menilai menumbangkan Maung Bandung di GBLA bukan sesuatu yang mustahil.

Pelatih PSM Tomas Trucha memprediksi pertandingan akan berlangsung ketat dan menguras tenaga hingga menit akhir.

Dia menilai Persib memang memiliki status mentereng sebagai tim juara, tetapi hal itu tak membuat PSM gentar.

"Yang ada di pikiran saya tentu pertandingan besok akan berjalan sangat sengit. Kami akan menghadapi tim yang sebelumnya menjadi juara liga."

"Ini mungkin bukan laga terbaik kami, tetapi kami adalah PSM Makassar. Fokus kami sepenuhnya pada permainan tim sendiri," ucap Trucha.

